Prefeitura de Salvador admite não ter estrutura para enfrentar a chuva

Após a chuva dar uma trégua entre a tarde desta quinta-feira, 15, e a manhã desta sexta-feira, a prefeitura de Salvador admitiu não ter capacidade para enfrentar os problemas causados pelo acúmulo de água e pediu a ajuda dos governos estadual e federal.

Com a diminuição das chuvas entre quinta e sexta-feira, as aulas da rede estadual de ensino na região metropolitana de Salvador, interrompidas na manhã de ontem, foram retomadas. Na rede municipal da capital, porém, as escolas continuam fechadas.

A previsão da meteorologia é que a chuva forte volte à região nesta sexta-feira, 16, e continue até domingo.

Emergência

Chega a 31 o número de cidades baianas que decretaram situação de emergência por conta das chuvas dos últimos dias, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado divulgado nesta sexta-feira, 16.

As chuvas provocaram deslizamentos de terra e desabamentos em todo o Estado, deixando 7.454 desalojados e outros 3.249 desabrigados, segundo a Defesa Civil. Cinco pessoas morreram. A informação de outro óbito, no município de São Cristóvão, ainda não foi confirmado pela Defesa civil.