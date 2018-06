Prefeitura de Salvador aprova aumento na tarifa de ônibus A Prefeitura de Salvador autorizou, na noite de sexta-feira, um aumento de 17,6% nas tarifas dos ônibus municipais da capital da Bahia. Com a resolução, publicada no Diário Oficial do Município deste sábado, o preço da passagem passa de R$ 1,70 para R$ 2,00. De acordo com o decreto, o novo valor não pode ser modificado até 1.º de janeiro de 2009 e as empresas foram aconselhadas a não cobrar o aumento até terça-feira - prazo estimado pela prefeitura para que a população fosse avisada sobre o reajuste. O aumento foi concedido depois de um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizado no fim de 2006, que estipulou que o valor ideal para a tarifa seria de R$ 2,21. Os empresários do setor reivindicavam um aumento ainda maior, para R$ 2,35. De acordo com o secretário dos Transportes de Salvador, Nestor Duarte, a nova tarifa é justa. "É o preço mais baixo possível entre o que a população pode pagar e o que garante as operações das empresas do sistema", explicou. Como contrapartida, as companhias que oferecem o serviço vão ter de incorporar mil veículos, 500 em 2007 e 500 em 2008, como parte de um plano de renovação da frota. Hoje, circulam cerca de 2.400 ônibus na capital baiana.