Prefeitura de Santa Maria diz que documentação de boate está em dia

Santa Maria (RS) - O prefeito de Santa Maria (RS), Cesar Schirmer, disse na tarde desta terça-feira, 29, que todos os documentos e autorizações necessários ao funcionamento da Boate Kiss estão em dia. Ele se referiu aos papéis que competem à prefeitura e entregou cópias que, segundo ele, comprovam sua afirmação.

Após um pronunciamento, o prefeito se retirou do local sem responder a perguntas dos jornalistas. O secretário de Governo e Comunicação, Giovani Manica, permaneceu na sala e prestou breves esclarecimentos. Ele concluiu que os documentos eram "autoexplicáveis" e pediu que a imprensa analisasse os papéis e tirasse conclusões.

Entre os documentos entregues estão cópias das leis sobre prevenção e combate a incêndio, um alvará de localização e atividade emitido em abril de 2012, com validade de um ano, e um alvará do Corpo de Bombeiros, com vencimento em 10 de agosto de 2012.

A Boate Kiss pegou fogo durante um show na madrugada de sábado para domingo, 27. Até agora, o incêndio provocou a morte de 234 pessoas. Há centenas de feridos, alguns em estado grave.