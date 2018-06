Prefeitura de SP aplica 90 multas por desrespeito à inspeção ambiental A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo vai multar na próxima semana pelo menos 90 proprietários de veículos de placa de final 1. Eles não fizeram a inspeção veicular ambiental e foram flagrados no trânsito. O grupo será o primeiro a ser autuado em R$ 550 por desrespeitar a lei da inspeção veicular ambiental. De acordo com Márcio Schettino, coordenador da comissão de acompanhamento e fiscalização do programa de inspeção, as primeiras infrações foram feitas por meio de sensoriamento remoto. Uma unidade móvel da concessionária que executa o programa faz a leitura de placas de veículos em trânsito e os dados são cruzados com as inspeções realizadas. O prazo para o teste de veículos com placa de final 1 venceu em 30 de abril. As primeiras infrações foram baseadas em leituras de placas na primeira quinzena de maio. As multas devem crescer com a captura de placas realizadas na segunda quinzena de maio. "Na semana que vem, com o lote da segunda quinzena já processado, as multas devem chegar aos proprietários de placa 1", afirmou Márcio Schettino. A Prefeitura anunciou ontem o balanço do teste daqueles com final de placa 2. Os porcentuais de veículos que fizeram o exame no prazo cresceu em relação ao grupo anterior: 81% dos carros, 25% das motos, 31% dos veículos leves a diesel e 57% dos ônibus. A base do cálculo é a frota legalizada.