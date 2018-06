Prefeitura de SP começa a integrar rede de saúde A Prefeitura de São Paulo vai investir até o final do ano R$ 18 milhões para informatizar e integrar a rede de saúde na cidade. A informação é do coordenador de integração e regulação da Secretaria da Saúde, Antônio Carlos Lira. Com o sistema integrado, os pacientes poderão agendar exames complementares ou consultas especializadas na própria Unidade Básica de Saúde (UBS) e pegar os resultados na consulta de retorno, também na UBS. A nova organização também irá gerenciar as internações para partos e agendar para a mãe e a criança consultas de retorno na unidade mais próxima da residência ou do local de trabalho do paciente. O início do processo de informatização da rede de saúde pública da cidade começou nesta terça-feira, segundo Lira, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo, onde estão localizadas nove UBS. Do total a ser investido pela Prefeitura para a informatização do sistema, R$ 12 milhões foram gastos com o software. "O processo servirá de base para a organização da saúde da cidade e estamos trabalhando nisso desde setembro do ano passado", disse Lira.