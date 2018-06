Prefeitura de Tietê decreta emergência por conta da chuva A Prefeitura de Tietê, no interior de São Paulo, decretou estado de emergência na cidade por conta da chuva forte que caiu durante esta semana, segundo o jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Na terça-feira, uma tempestade que durou quase uma hora provocou a queda de muitas árvores e outros transtornos e parte da cidade continuava sem energia elétrica até esta sexta-feira, 23. No Jardim Zanardo, uma casa ficou totalmente destelhada; a ponte que liga o bairro Serra ao Areão foi interditada. Outro ponto bastante prejudicado com o vendaval foi a garagem da prefeitura, que teve boa parte do telhado levada com a força do vento e dois carros ficaram danificados pelas telhas. Um caminhão que estava no local foi arrastado com o vendaval. Os reparos nas áreas afetadas devem durar duas semanas. Cabos da rede de telefonia instalados na região por pouco não foram afetados.