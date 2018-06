Prefeitura decide remanejar 37 guardas-civis A Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo remanejou ontem 37 GCMs. A mudança no endereço de trabalho foi publicada no Diário Oficial da Cidade. Segundo o Sindicato dos Guardas-Civis Metropolitanos (SindiGuardas), apenas guardas que aderiram à greve foram transferidos. Na Inspetoria do Gabinete do Prefeito, no centro, oito grevistas foram transferidos. Em nota, a Prefeitura negou que as transferências tenham relação com a paralisação. "É ato administrativo rotineiro. Remoção e transferência ocorrem com frequência e são feitas de acordo com as necessidades dos serviços", afirma.