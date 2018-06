Prefeitura define data de audiências nas Subs A Prefeitura definiu datas para as audiências públicas nas 31 subprefeituras da capital, com o objetivo de discutir o plano de metas da atual gestão, batizado Agenda 2012. As audiências serão realizadas nos dias 22 e 29. Em duas subprefeituras (Lapa e Sé), os encontros serão no dia 22 e em outra (Santo Amaro), no dia 29. Nas demais 28 subprefeituras, as audiências serão no dia 22. O calendário está disponível no site http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012/index.htm. No site, também pode ser encontrada relação completa das metas.