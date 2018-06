Prefeitura diz que não tem como reforçar vigilância Carapicuíba, com pouco mais de 500 mil habitantes, não tem guarda municipal. O que existe, segundo a prefeitura, é um "corpo de segurança" de 30 homens com a missão de vigiar ruas, prédios públicos, quatro parques municipais e dois ginásios esportivos. Ainda segundo a prefeitura, por falta de efetivo, não há como deixar um guarda no Parque Paturis. A reportagem esteve ontem no parque. "Aqui virou ponto de crime", disse uma varredora de rua que não quis se identificar.