Prefeitura do Rio acolhe 44 pessoas nas ruas de Copacabana e da Tijuca

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio de Janeiro acolheu 44 pessoas durante duas ações realizadas na manhã desta quinta-feira, 22, para retirada de população em situação de rua e de combate ao crack em bairros das zonas sul e norte da cidade.

Em Copacabana, foram localizadas 25 pessoas. No bairro, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) percorreram, entre outras localidades, as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana, além das ruas Domingos Ferreira e Aires Saldanha. Na Tijuca, os 19 adultos acolhidos estavam entre as ruas Conde de Bonfim, Barão de Mesquita, Uruguai e na Praça Saens Peña.

Após o processo de identificação na polícia, todos serão encaminhados para as unidades de abrigamento da Rede de Proteção Especial do município.