Prefeitura do Rio de Janeiro identifica 150 bueiros com alto risco de explosão

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio identificou na madrugada desta sexta-feira, 7, mais quatro bueiros com alto risco de explosão. Desde o início da operação monitoramento independente, no dia 12 de agosto, foi encontrada a presença de gás em 150 bueiros da cidade.

Hoje, foram vistoriados 327 tampões no Centro, Copacabana, Ipanema, Flamengo, Laranjeiras, Tijuca e Meier. Desde o inicio da operação, 10.670 bueiros passaram por vistoria.

Todos os casos de risco foram comunicados de forma imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.

O monitoramento independente de risco em bueiros terá duração de seis meses.