Prefeitura do Rio detém seis flanelinhas durante jogo no Engenhão

SÃO PAULO - Uma operação da Prefeitura do Rio deteve seis flanelinhas que agiam no entorno do Engenhão, durante a partida entre as equipes do Flamengo e do Corinthians, neste domingo.

Os detidos foram levados para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) que funciona no estádio. Durante a fiscalização, nove veículos foram rebocados por estacionamento irregular na região. A ação foi realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), guardas municipais.