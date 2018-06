Prefeitura do Rio inicia internação forçada de adultos viciados em crack

RIO - A Prefeitura do Rio deu início nesta terça-feira, 19, de madrugada à internação compulsória de adultos viciados em crack com uma megaoperação na cracolândia localizada às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, na altura da Favela Parque União, no Complexo da Maré, zona norte. A medida havia sido anunciada em outubro de 2012 pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), e ainda divide opiniões em relação à sua constitucionalidade.

Dezenas de viciados, entre eles crianças e mulheres grávidas, foram acolhidos e levados a um abrigo da Prefeitura em Paciência, zona oeste, onde estão sendo avaliados por equipes da Secretaria de Saúde. A entrada da Favela Parque União tornou-se a maior cracolândia da cidade após a pacificação da Favela do Jacarezinho, também na zona norte.

A ação desta terça-feira, iniciada de madrugada, contou com agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social, policiais militares dos batalhões de Choque, de Operações Especiais (Bope) e da Maré, além de policiais civis, guardas municipais e funcionários da Comlurb.

Para a realização da operação, as quatro pistas da Avenida Brasil chegaram a ser fechadas por aproximadamente uma hora - para evitar que viciados em fuga fossem atropelados. Como de costume, houve correria com a chegada dos agentes e policiais ao local.

Após o recolhimento de materiais utilizados como moradia pelos usuários, o espaço foi ocupado pela Polícia Militar, que manterá uma viatura no local. Um posto móvel para o acolhimento voluntário de dependentes da droga foi implantado no mesmo espaço.