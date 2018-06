Prefeitura do Rio localiza 7 bueiros com risco de explodir na Tijuca

SÃO PAULO - Sete novos bueiros com alto risco de explosão foram identificados na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio. Os dados foram constatados pela prefeitura em vistoria de monitoramento de bueiros realizada na madrugada desta quarta-feira, 31.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light, de energia elétrica, e CEG, responsável pela distribuição de gás. Os sete bueiros estão abertos, sinalizados e as equipes de emergência da CEG trabalham no local.

Os trabalhos de inspeção nessa madrugada totalizaram 326 bueiros, nas regiões centrais, sul, e Tijuca. O monitoramento independente de bueiros começou no último dia 12 e deve se estender por seis meses. Até o momento, 2.042 monitoramentos foram realizados nos bairros de Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, Grande Tijuca e centro. Entre eles, 24 bueiros foram identificados com alto risco de explosão na cidade. Neste ano, diversos problemas com bueiros foram registrados na capital carioca