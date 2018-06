Prefeitura do Rio multará Light por explosões em bueiros

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio expedirá multa contra a Light, concessionária de energia elétrica do município, por danos ao patrimônio público e interrupção de vias públicas. Em nota enviada nesta terça-feira, 5, a prefeitura afirmou que "considera inaceitáveis os incidentes e explosões nos bueiros e câmaras subterrâneas da concessionária Light na cidade, que tem colocado em risco a segurança da população e o patrimônio público".

A Procuradoria Geral do Município, que já enviou notificações à empresa e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), está preparando medida legal contra a Light.

Após a explosão de um caixa subterrânea em Copacabana, em abril deste ano, a Prefeitura do Rio criou uma comissão de acompanhamento da situação. Coordenada pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, a comissão reuniu-se com a Light por diversas vezes e recebeu informações a respeito do plano de investimentos da empresa concessionária para solucionar a questão. Segundo a Light, a empresa ainda não tem conhecimento de risco iminente em qualquer logradouro da cidade.

A comissão de acompanhamento da Prefeitura também esteve em reunião com o diretor geral e executivos da Aneel, em Brasília, para colher informações e para alertar a agência reguladora da área sobre os episódios no Rio, solicitando providências urgentes. A Aneel informou que está acompanhando de perto a situação no Rio de Janeiro, assim como os programas de investimento da Light.