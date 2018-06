Prefeitura do Rio reboca 73 veículos no Dia Mundial Sem Carro

A Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop) rebocou até às 15h20 desta terça-feira, 22, 73 veículos no centro da cidade, onde em alguns pontos está proibido estacionar por causa do Dia Mundial Sem Carro. Além da proibição, a capital fluminense preparou uma programação especial em comemoração ao dia.

A ação teve início às 6 horas e abrange cerca de 18 ruas na região central. Foram levados para um depósito 56 automóveis, 16 motos e uma Kombi. Além das placas de aviso espalhados nos pontos, 16 equipes de fiscalização alertam os motoristas sobre a proibição de estacionar os veículos na região.

As praça Mário Lago, no centro, e Cardeal Arcoverde, em Copacabana, servem de palco para as atividades na Prefeitura no Dia Mundial Sem Carro. Os eventos culturais e educativos mostram a importância em reduzir o uso do automóvel nas grandes cidades. Aproximadamente 20% da população do Rio utiliza diariamente o carro como meio de transporte.

O Dia Mundial Sem Carro foi criado em 1998 na França. Dois anos depois, vários países europeus adotaram a ideia. Pesquisas realizadas pelo World Resources Institute mostram que a produção de energia baseada na queima de combustíveis fósseis causadores do efeito estufa cresceu 42% entre 1980 e 2002. Até 2050, esse dado alcançará 230%.