Prefeitura do Rio recolhe 16 adultos de cracolândia na zona norte

RIO - Uma operação para recolher moradores de rua da chamada "cracolândia" do Parque União, na zona norte do Rio, recolheu 16 adultos na manhã desta quarta-feira, 17. Ao contrário de outras ações da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com as polícias civil e militar, nenhuma criança foi recolhida.

Foi a 24ª operação de "combate ao crack" na cidade, a terceira no Parque União. De acordo com a Smas, houve redução de 60% no número de pessoas recolhidas no local, na comparação com a primeira ação, em 10 de junho, quando 44 pessoas foram retiradas. Na segunda, em 3 de agosto, foram 30.

A operação desta quarta teve início às 5h. Após processo de identificação na polícia, os adultos serão encaminhados aos abrigos da rede assistencial do município. Desde a primeira ação, em 31 de março, foram recolhidas 1.381 pessoas em toda a cidade: 1.121 adultos e 260 crianças e adolescentes.