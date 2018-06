Prefeitura do Rio recomenda suspensão de aulas O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), pediu que a população não saísse de casa para que as equipes de resgate e conservação possam se deslocar pelo município, em caos provocado pela chuva que atinge a cidade há mais de 15 horas. A prefeitura recomendou que fossem suspensas as aulas na rede municipal de ensino. Em nota oficial, ele pediu ainda que a população evite grandes deslocamentos principalmente em direção ao centro.