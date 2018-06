Prefeitura do Rio retira 35 pessoas em operação contra o crack

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) retirou 35 pessoas em um operação de combate ao crack, realizada na manhã desta quarta-feira, 3, nas cracolândias de Manguinhos e do Parque União, na zona norte do Rio de janeiro. No total, foram recolhidos 30 adultos e cinco crianças e adolescentes.

A operação teve o apoio das polícias Civil e Militar e começou por volta das 6h. Em Manguinhos, os agentes retiraram 16 adultos e três crianças e adolescentes. Na cracolândia do Parque União foram 14 adultos e duas crianças e adolescentes. Nos dois locais, os policiais encontraram pedras de crack e materiais para o consumo da droga.

Participaram da operação, 30 profissionais da SMAS, 30 policiais do 22º BPM e 13 da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescentes (DPCA).

Desde o dia 31 de março, a Secretaria realizou 22 operações de combate ao crack em diferentes pontos da cidade e já retirou das ruas 1.319 pessoas, sendo 1.065 adultos e 254 crianças e adolescentes.