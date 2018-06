Prefeitura e Sabesp vão combater esgoto A prefeitura do Guarujá e a Sabesp assinaram ontem protocolo de intenções do programa Canal Limpo para eliminar as ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial que desemboca na praia. A obra, com investimentos de R$ 9 milhões, deve começar em 60 dias.