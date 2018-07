Prefeitura e servidores de Campinas se reúnem na 6ª-feira Uma nova reunião entre representantes da Prefeitura de Campinas, no interior do Estado de São Paulo, e do Sindicado dos Servidores de Campinas foi marcada para sexta-feira para discutir as reivindicações dos funcionários públicos, em greve há uma semana. Os servidores querem reajuste de 31%, e a prefeitura alega não ter recursos para aumentar salários. De acordo com balanço da prefeitura, 24% dos funcionários aderiram à paralisação nesta quarta-feira. O Sindicato insiste em 70% e argumenta que a prefeitura não fez nenhuma proposta oficial aos trabalhadores desde que a greve foi deflagrada.