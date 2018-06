Prefeitura embarga ampliação do Iguatemi

A Subprefeitura de Pinheiros embargou na sexta-feira as obras de expansão do Shopping Iguatemi, o mais luxuoso centro de compras da capital, que fica no Jardim Paulistano. Com o embargo e a notificação, fica paralisada a construção de um prédio anexo ao shopping com três pisos de subsolo e sete de garagens, mais quatro pavimentos de escritórios. O prédio, de 51 metros de altura, estava sendo erguido na área de 25 mil metros quadrados de um antigo posto de gasolina, localizado na esquina da Avenida Rebouças com a Rua Angelina Maffei Vita. O projeto, idealizado para aumentar o conforto dos freqüentadores do shopping, acabou azedando o relacionamento com moradores de quatro edifícios residenciais vizinhos da obra. Com 120 apartamentos ao todo, os Condomínios Avignon, Chatel, Dijon e Monfort têm proprietários ilustres, como o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Os prédios e o shopping ficam na mesmo terreno. Os condomínios foram o meio encontrado pelo construtor Alfredo Mathias, que ergueu o Iguatemi em 1966, para aproveitar a parte dos fundos do empreendimento. A convivência dos moradores com o grupo de Carlos Jereissati Filho, administrador do shopping desde 1978, foi pacífica até surgirem os planos de construir o prédio anexo, bem em frente do Avignon. Os síndicos dos quatro edifícios tentaram, sem sucesso, negociar uma saída com os administradores do Iguatemi. ''''A escritura do shopping e do nosso condomínio diz que é proibido levantar edificações que prejudiquem a visibilidade entre os imóveis (o Iguatemi e os prédios)'''', disse Jorge Rugitsky, um dos síndicos e administrador da área externa do condomínio. MOBILIZAÇÃO Os moradores também fizeram um abaixo-assinado, que teve a adesão de 112 dos 120 proprietários, enviado à Prefeitura. Os organizadores disseram que o prefeito não participou da mobilização. ''''O Kassab não assinou a lista porque entende que, como prefeito, não pode participar da discussão. Também entendemos que, se ele assinasse, poderia atrapalhar nossa reivindicação, porque só precisamos que a lei seja cumprida'''', disse Rugitsky. A Assessoria de Imprensa do Iguatemi afirma que a administração do shopping foi notificada sexta-feira para suspender a execução da obra. ''''As medidas cabíveis já estão sendo adotadas, muito embora a obra esteja sendo executada conforme projeto aprovado pela Prefeitura'''', diz a nota do shopping.