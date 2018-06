Prefeitura estuda fim do bilhete único e das gratuidades A Secretaria Municipal dos Transportes está fazendo projeções de tarifas de ônibus na capital que se baseiam no fim da gratuidade e até do bilhete único. O valor unitário cairia, mas o custo final aumentaria para o usuário que faz mais de uma viagem. O bilhete único é o cartão eletrônico que permite aos passageiros de ônibus fazer até quatro viagens nas linhas municipais pagando uma única tarifa (R$ 2,30 a partir de 30 de novembro) no período de duas horas. O estudo foi feito por causa da discussão da política tarifária levantada na terça-feira pelo Estado, que mostrou que o passageiro arca com 86% do custo do serviço em São Paulo, porcentual superior ao de capitais européias, como Paris, onde o índice é de 33%. O secretário dos Transportes, Frederico Bussinger, disse que pretende levar a discussão à sociedade, mas não fala em adotá-la. ´Se a modificação fosse aprovada, os subsídios só poderiam ser custeados com recursos previstos em lei e ficaria vedado usar recursos dos usuários.´ Pelo estudo da Prefeitura, levando em conta a tarifa ideal hoje, de R$ 2,67, o custo poderia baixar para R$ 1,46 sem o bilhete único e sem gratuidades para idosos e deficientes. E baixaria ainda mais, para R$ 1,34, considerando-se a manutenção do subsídio do Município - na quinta-feira, a tarifa sobe de R$ 2,00 para R$ 2,30 e a diferença de R$ 0,37 em relação ao valor ideal será custeada pela Prefeitura. O estudo revela que, de uma forma ou de outra, o usuário vê aumentada sua despesa com o transporte. Se o passageiro utiliza duas conduções, com o aumento ele pagará R$ 2,30. Na primeira hipótese a despesa subiria para R$ 2,92 nas duas viagens. E na outra para R$ 2,68. ´A tarifa seccional (por viagem) beneficia quem anda pouco de ônibus´, justificou Bussinger. Há uma mobilização nacional para debater a questão tarifária e propor soluções. Foi criado o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, apoiado por uma frente parlamentar. Para o secretário da frente, Ivo Palmeira, a gratuidade para idosos e deficientes deveria ser bancada com recursos públicos, conforme determinam os artigos 203 e 204 da Constituição, e não pelos usuários. O deputado Jackson Barreto (PTB-SE) propôs alterações na lei de concessões de serviços públicos. Quer que o subsídio para idosos seja bancado pelo Fundo Nacional de Assistência Social e o das passagens dos carteiros fique por conta dos Correios. A Prefeitura, enquanto espera uma posição do Congresso, procura fontes alternativas para pagar as gratuidades. Bussinger citou cortes de despesas (sem dizer quais) e o aluguel de espaço para comércio e publicidade nos terminais de ônibus (o que depende da concessão do mobiliário urbano, ainda não definida pelo prefeito Gilberto Kassab).