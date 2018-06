Prefeitura faz operação de combate ao crack em Jacarezinho, no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio realiza nesta terça-feira, 19, uma operação de combate ao uso e venda de crack na Favela do Jacarezinho, no Jacaré, na zona norte da cidade. Equipes da Polícia Militar apoiam a operação.

No dia 21 de junho, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e as polícias Militar e Civil recolheram 31 pessoas, sendo 28 adultos e três crianças e adolescentes. Na primeira operação no Jacarezinho, no dia 6 de maio, 87 pessoas foram removidas da região conhecida como cracolândia.

As pessoas retiradas das ruas na operação desta terça serão conduzidas a uma delegacia para o processo de identificação e, posteriormente, levadas para abrigos da rede municipal.