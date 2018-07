Prefeitura gaúcha marca cirurgia de paciente morto Quase dois anos depois da morte do pedreiro Adão João dos Santos, a família recebeu da Secretaria da Saúde de Alvorada (RS) a confirmação de que a cirurgia cardíaca que ele esperava já podia ser marcada pelo Sistema Único de Saúde. A correspondência chegou à casa dos Santos, no Bairro Jardim Algarve, na sexta-feira passada, e surpreendeu a filha Maria Terezinha dos Anjos por dar prazo até a próxima quinta-feira para o suposto paciente procurar o serviço médico. O secretário de Saúde do município da região metropolitana de Porto Alegre, Rafael Lima Silva, explicou, nesta terça-feira, que a prefeitura não tem como saber da ocorrência de óbitos na lista de espera, se não for informada pelos familiares. Em março de 2001, após recomendação médica, Santos solicitou a operação à secretaria de Alvorada. A família lembra de que ele se queixava de dores no peito e falta de ar. Sem resposta, o pedreiro procurou um hospital de Porto Alegre, onde conseguiu se submeter a uma intervenção cirúrgica. Mas o problema não foi resolvido e ele morreu em junho daquele ano.