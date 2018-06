Prefeitura interdita restaurante da zona sul de São Paulo Em uma nova operação da Subprefeitura da Vila Mariana contra estabelecimentos sem alvará de funcionamento, um restaurante foi lacrado esta manhã, na zona sul da capital. Desta vez, o alvo da interdição foi o El Kabong, na Rua Jauaperi, em Moema, zona sul da capital. Notificado e multado várias vezes, o proprietário do estabelecimento não regularizou sua situação na Prefeitura, segundo o subprefeito Fábio Lepic. "Essa situação se arrasta desde o final do ano passado", disse Lepic. O proprietário do restaurante havia conseguido uma liminar para manter o estabelecimento aberto, porém ela foi cassada pela subprefeitura, que cimentou a porta do restaurante e afixou uma nota informando do motivo da interdição. Lepic garante que o trabalho vai continuar. "Vamos fechar todos os que estão nessa situação", disse. Na semana passada, foram lacrados os bares Vila Isabel, Old Vic Pub, Santa Helena, na Hélio Pelegrino, também na zona sul de São Paulo, pelo mesmo motivo: falta de alvará e reclamação dos moradores da região, descontentes com o barulho dos estabelecimentos. Na semana que vem a operação vai continuar, porém Lepic ainda não revelou onde. Ontem, o editorial publicado no Jornal da Tarde citou o subprefeito e as ações de interdições. "Depois que saiu o editorial, proprietários vieram nos procurar na subprefeitura para legalizar a situação. É um exemplo para as pessoas saberem que tem lei", afirmou Lepic, que está no cargo há três meses.