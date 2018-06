Prefeitura não se exime de culpa sobre queda de viaduto em BH

As obras do complexo, orçadas em R$ 154 milhões, estão sob suspeita de superfaturamento. Em 2012, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) detectou indícios de sobrepreço de R$ 6 milhões, e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deu início à investigação.

Representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas), da Defesa Civil, das polícia Civil e Federal estão no local para fazer a perícia. De acordo com o secretário, assim que o trabalho de perícia estiver concluído, o local será liberado para que a Construtora Cowan, responsável pela obra, faça a demolição do viaduto e a retirada dos escombros. Não haverá explosões, o trabalho será mecânico. "Nossa expectativa é a de que, em 24 horas, a pista esteja liberada para o trânsito", afirmou Nogueira.

A Prefeitura de Belo Horizonte decretou luto de três dias e cancelou, em comum acordo com a Fifa, a Fan Fest marcada para acontecer na capital mineira, nesta sexta-feira, em solidariedade às vítimas do desabamento. Mas, de acordo com o secretário, para a próxima terça-feira, quando o Mineirão recebe às semifinais da Copa do Mundo, a programação está mantida. "Não há risco nenhum para os eventos marcados para a próxima semana", garantiu.