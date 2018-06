Prefeitura organiza passeio ciclístico pelo centro de SP A 5.º edição do Pedala São Paulo, em que ciclistas percorrem as ruas do centro histórico da cidade, ocorre neste sábado. O passeio está marcado para às 20h e a concentração começa a partir das 19h, na Praça do Patriarca. O Pedala São Paulo é organizado pela prefeitura da cidade e ocorre, desde maio, no último Sábado de cada mês. Roteiro O percurso tem cerca de 14 km, com saída da Praça do Patriarca. De lá, os participantes passam por pontos históricos como Igreja de Santo Antônio, Largo São Francisco, Catedral da Sé, Fórum João Mendes, Palácio da Justiça, Igreja do Carmo, Solar da Marquesa, Pátio do Colégio, Largo do Café, Edifício Martinelli, Mosteiro de São Bento, Igreja Santa Ifigênia, Prédio dos Correios, Boulevard São João, Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, Largo do Paissandu, Avenida São João, Praça Princesa Isabel, Palácio dos Campos Elíseos, Estação Júlio Prestes, Sala São Paulo, Prédio do DOPS, Pinacoteca do Estado, Estação da Luz, Igreja de São Cristovão, Av. Ipiranga, Praça da República, Largo do Arouche, Edifício Itália, Praça Dom José Gaspar, Biblioteca Mário de Andrade, Shopping Light e Teatro Municipal. A chegada será no mesmo local do início do roteiro.