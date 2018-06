Prefeitura proíbe validar bilhete único em ônibus A partir de hoje, não será possível validar o Bilhete Único sem crédito nos ônibus e microônibus de São Paulo. Antes de embarcar, o passageiro terá de recarregar o cartão em um ponto-de-venda e de recarga. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a medida pretende reduzir as fraudes no uso do cartão, que acarretam prejuízo de R$ 100 milhões por ano.