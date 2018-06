Prefeitura remove 49 adultos usuários de crack na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) removeu 49 adultos usuários de crack em mais uma operação de acolhimento, na manhã desta quinta-feira, 12, na região de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

A ação começou por volta das 7h e contou com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar. As equipes percorreram as ruas do bairro e intensificaram as buscas na área do Mercadão de Madureira, além da comunidade do Cajueiro e seu entorno. Com os usuários de drogas foram apreendidas muitas facas e canivetes.

Os adultos acolhidos na operação realizada em Madureira serão encaminhados para a Unidade Municipal de Reinserção Social, em Paciência, após passarem por um processo de identificação na polícia.

Desde o início das operações de combate ao crack na cidade, em março de 2011, a SMAS já realizou 3.332 acolhimentos, sendo 2.849 adultos e 483 crianças e adolescentes.