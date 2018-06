Prefeitura tenta cassar última liminar A Procuradoria-Geral do Município busca no Tribunal de Justiça derrubar a liminar dada pelo desembargador Ivan Sartori determinando a retirada do site da Prefeitura de São Paulo das informações sobre os vencimentos de parte dos funcionários da Secretaria de Educação. Trata-se da única liminar contra a decisão de divulgar os vencimentos de 147 mil servidores municipais ainda não cassada pela Justiça.