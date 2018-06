Prefeitura termina demolição do Edifício São Vito, no centro de SP

SÃO PAULO - Após seis meses de obras, a Prefeitura de São Paulo terminou a demolição do Edifício São Vito, na região do parque Dom Pedro, no Centro de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb).

A demolição da parte estrutural do prédio, que foi feita em etapas, teve início em setembro do ano passado e foi finalizada neste domingo, 1, de acordo com a Siurb. A demolição foi feita manualmente, pois a implosão dos imóveis poderia causar problemas na área e em seu entorno.

Em aproximadamente 40 dias, será feito o processamento do entulho criado pela demolição que está no local, quando serão retirados os materiais reaproveitáveis. Os cerca de 39 mil m² de entulho dos prédios servirão para pavimentar ruas da cidade. O Edifício Mercúrio, localizado ao lado do São Vito, também foi demolido.

Segundo a prefeitura, o terreno ganhará um projeto de revitalização urbana. Um estudo urbanístico prevê construção de equipamento complementar ao Mercado e praça com estacionamento subterrâneo.