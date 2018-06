Prejuízo da GOL dispara para R$687 mi no 4o trimestre A Gol Linhas Aéreas informou na madrugada deste sábado um prejuízo líquido de 687,1 milhões de reais no último trimestre de 2008, ampliando sensivelmente resultado negativo de 6,5 milhões de reais sofrido no mesmo período do ano anterior.