Preliminar do Censo 2010 contabiliza mais de 185 milhões de habitantes

RIO - A população brasileira chegou a 185.712.713 pessoas, segundo os resultados preliminares do Censo 2010, divulgados na manhã desta quinta-feira, 4. Segundo a assessoria do IBGE, o trabalho de análise dos dados prossegue e esse resultado ainda deverá ser revisado nos próximos dias. A coleta do Censo foi realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro.

De acordo com o instituto, a população de cada município será publicada, também hoje, no Diário Oficial da União. Esses resultados serão apresentados às prefeituras por meio de ofício do IBGE e em reuniões das Comissões Censitárias Estaduais (CCE) e das Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE). A partir de hoje, as prefeituras terão 20 dias para apresentar suas avaliações sobre os números divulgados e, no dia 29 de novembro, o IBGE divulgará os resultados das populações dos municípios.

Segundo a nota, "durante esse prazo, o IBGE continuará com suas equipes nas ruas e trabalhando internamente na supervisão e no controle de qualidade de todo o material coletado e para prestar os devidos esclarecimentos, quando necessários, aos integrantes das CCE e CMGE e às prefeituras. Uma das atividades de supervisão consiste no retorno aos domicílios onde o recenseador encontrou evidência de morador, mas ninguém foi recenseado. Para agendar a entrevista, a população pode até o dia 24 ligar gratuitamente para 0800-7218181 ou enviar formulário através do site do Censo 2010.

De acordo com a nota, iniciado em 1º de agosto de 2010, o 12º Censo Demográfico brasileiro percorreu nos últimos três meses, os 8.514.876,599 km² do território nacional, nos 5.565 municípios brasileiros. Através do trabalho de 191 mil recenseadores, entre outros profissionais, o Censo Demográfico levantou informações sobre todos os 5.565 municípios brasileiros e, para alguns quesitos, trará dados até mesmo para bairros e distritos. O Censo investiga as características dos domicílios, as relações de parentesco, fecundidade, educação, trabalho, renda, cor e raça e religião.

De acordo com o Censo, São Paulo continua sendo o Estado brasileiro mais populoso, com 39.924.091 de habitantes. Minas Gerais e Rio de Janeiro vêm em seguida, com 19.159.260 e 15.180.636 pessoas, respectivamente.