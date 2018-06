Prêmio da Dupla Sena acumula e pode chegar a R$ 1,7 milhão

SÃO PAULO - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Dupla Sena nem no primeiro nem no segundo sorteio. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 1,7 milhão no próximo concurso. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 04 - 08 - 10 - 22 - 35 - 37 e no segundo sorteio, 04 - 07 - 10 - 13 - 18 - 24.

Três apostas acertaram as dezenas do concurso 2.314 da Quina, realizado nesta terça-feira, 8, em Macaé, no Rio. Elas foram realizadas em Brasília (DF), Santa Luzia (MG) e Niterói (RJ). O prêmio para cada ganhador é de R$ 739 mil. As dezenas sorteadas foram: 07 - 23 - 49 - 58 - 65.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado nesta quarta, é de R$ 400 mil.

A Quadra teve 197 ganhadores, que levaram R$ 2,5 mil, e o Terno pagou R$ 72 para 9.836 apostas.