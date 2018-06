Prêmio da Mega da Virada chega aos R$ 200 milhões e deve aumentar

SÃO PAULO - O prêmio estimado para os vencedores das seis dezenas da faixa principal da Mega-Sena da Virada aumentou para R$ 200 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

As apostas da Mega da Virada estão abertas até as 14h (horário de Brasília) de amanhã, 31. O sorteio da Mega da Virada acontece a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão pelas principais emissoras de televisão.

Este é o maior prêmio já entregue pela Mega-Sena na virada do ano - o do ano passado foi de R$ 144,9 milhões, dividido entre dois ganhadores. O valor é de que o prêmio aumente ainda mais até sexta, segundo a CEF.

Expectativa. Ontem, na fila da lotérica, a desempregada Maria de Lourdes Félix de Souza, de 48 anos, não cansava de dizer que sentia uma coisa lhe "apertando o peito".

Era a primeira vez na vida que tentava um jogo e ela já aguardava pela sorte grande: a Mega-Sena da Virada. "Deus não quer negócio com essa coisa de jogo, mas eu tenho uma sensação muito forte de que vou ganhar. Só penso nisso", contou Maria de Lourdes.

"Minha mãe já ganhou umas quatro ou cinco vezes na quina e no terno. Só falta a Mega", diz Ieda Maria Iglesias, que fazia o jogo para a mãe, Iracema, de 87 anos.

Para os mais céticos, a quantidade de zeros deixa o valor tão abstrato que alguns não se dão conta de que o dinheiro, se aplicado, pode render para a vida toda. "Imagina, esse dinheiro todo uma hora acaba. Não deixaria de trabalhar por causa disso, não", diz a bancária Helenice Silva, de 47 anos.

A professora Carolina Batista, de 28, também não acredita na longevidade dos milhões. "Jamais compraria um carrão tipo Ferrari. Já pensou no IPVA? E o seguro? Não ia gastar dinheiro com isso."

Gastos. Se na opinião de Helenice e Carolina os R$ 200 milhões não tiram ninguém do sufoco para o resto da vida, pelo menos daria para o gasto durante o verão. O ganhador da Mega compraria sem muito esforço 23 ilhas em Angra dos Reis (RJ) e levaria a elas familiares em 15 helicópteros diferentes.

O milionário também poderia proporcionar as férias de todos os amigos e conhecidos - cerca de 800 pessoas - durante um mês no Hotel Conrad de Punta Del Este, no Uruguai, com tudo pago.