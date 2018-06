Prêmio da Mega-Sena acumula e paga R$ 12 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas do concurso 1.050 da Mega-Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 10.189.998,98. O sorteio foi realizado neste sábado, 21, pelo Caminhão da Sorte, em Aracati, no Ceará. Os números sorteados foram: 14 - 24 - 26 - 33 - 45 - 60. A Quina foi acertada em 66 apostas, que serão premiadas com R$ 18.549,47 cada. A Quadra teve R$ 4.590 acertadores e vai pagar a cada um R$ 266,73. A Caixa Federal informa ainda que o valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1.055) é de R$ 1.417.570,25. O valor acumulado para o sorteio especial de final de ano já é de R$ 7.415.942,68. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 25, é de R$ 12 milhões.