Prêmio da mega sena acumula em R$ 10 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 890 da mega sena, acumulando para o próximo sorteio R$ 10.159.508,19. Na quina, houve 105 ganhadores, cabendo a cada um R$ 10.715,07. Os 6.983 vencedores da quadra recebem prêmio individual de R$ 160,51. Não houve acertadores das cinco dezenas do concurso 1784 da quina, ficando acumulada para o concurso vindouro a importância de R$ 350.524,65. A quadra teve 180 vencedores, com cada um embolsando R$ 2.190,78. No terno, com 6.149 contemplados, a Caixa paga prêmio individual de R$ 75,73. Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 746 da lotomania, acumulando para o sorteio seguinte a quantia de R$ 3.926.056,17. Houve um ganhador com nenhuma dezena correta, que vai receber R$ 184.184,48. Com 19 acertos, nove contemplados receberão prêmio de R$ 40.929,88 para cada um; com 18 acertos, 187 vencedores dividirão prêmio de R$ 1.969,89 para cada um ; com 17 acertos, 1.617 ganhadores repartirão prêmio de R$ 113,48 para cada um e, com 16 acertos, 10.186 contemplados receberão prêmio individual de R$ 18,03.