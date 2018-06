Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 7 milhões

As seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado, 17, do concurso 1.197 da Mega-Sena, não tiveram acertador. O prêmio acumulado para o próximo concurso é de R$ 7 milhões.

O conjunto das dezenas foi: 36 - 37 - 39 - 49 - 54 - 60.

De acordo com a Caixa, 35 apostadores que marcaram cinco números corretos, vão receber, cada um, R$ 37.329,11. Já as 2.662 apostas da quadra vão ser premiadas com R$ 701,14, cada.