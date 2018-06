Prêmio da Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 100 milhões

A Caixa Econômica Federal (CEF) fez uma nova estimativa para o prêmio da Mega-Sena da Virada que será sorteado no dia 31 de dezembro. A previsão é pagar R$ 91 milhões, segundo informou nesta quarta-feira, o vice-presidente do banco, Moreira Franco. Esse será o maior prêmio da história das loterias do Brasil e da América Latina.

De acordo com Franco, a estimativa inicial para o prêmio, que era de R$ 85 milhões, será facilmente superada diante do grande movimento nas lotéricas de todo o país desde o último dia 30, quando foram abertas as apostas.

Ele explica que o valor a ser pago tem condições até de chegar aos R$ 100 milhões, não só pela arrecadação, mas também porque desde o começo de 2009, 5% do valor destinado a prêmios de todos os concursos têm sido reservados para a Mega da Virada.

O prêmio da Mega-Sena da Virada não podem acumular. Se ninguém acertar as seis dezenas, a quantia será distribuída entre os que acertarem cinco números. As apostas estão abertas e poderão ser feitas até a véspera do sorteio.