Prêmio da Mega-Sena deste sábado pode alcançar R$ 38 milhões

A Mega-Sena acumulou pela quinta vez consecutiva e poderá pagar neste sábado, 18, no concurso 1092, o prêmio de R$ 38 milhões, o terceiro maior do ano, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que acontece no sábado às 20h (horário de Brasília), na cidade de Crato, no Ceará. A aposta simples custa R$ 1,75.

De acordo com a CEF, os outros dois maiores prêmios do ano ocorreram no mês passado, quando o valor chegou a R$ 55 milhões (concurso 1086), e do prêmio de R$ 44,5 milhões, no primeiro sorteio de 2009 (concurso 1036).

Números sorteados

As dezenas sorteadas no concurso 1091 foram 17 - 23 - 24 - 27 - 49 - 56. Apesar de não ter havido acertadores na faixa principal, 146 apostadores acertaram a quina e cada uma receberá R$ 18.821,58. Na quadra houve 12.471 apostas premiadas, com prêmio de R$ 314,78.