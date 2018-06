Prêmio da Mega Sena paga R$ 21 milhões neste sábado

O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena neste sábado, 18, vai ganhar R$ 21 milhões. O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, será feito às 20 horas na cidade de Uruaçu, em Goiás. As apostas para a Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasília), em todas as lotérias do País. Neste sábado, a Caixa também faz o sorteio da Lotomania, que está acumulada há mais de um mês. O prêmio para que acertar as 20 dezenas sorteadas no concurso 750 pode chegar a R$ 7 milhões, o terceiro maior da história da loteria.