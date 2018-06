Prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 15 milhões nesta quarta

O prêmio estimado para o concurso 967 da Mega Sena, que terá as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 7, em Colatina, no Espírito Santo, poderá chegar a R$ 15 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O apostador ainda tem a chance de ser premiado se acertar quatro ou cinco números. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do país. O sorteio acontece às 20 horas.