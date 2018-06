Prêmio da Mega-Sena sai para aposta feita em Bertioga

Um apostador de Bertioga, no litoral paulista, acertou as seis dezenas do concurso 1013 da Mega Sena, conquistando R$ 15.668.367,92. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quarta-feira, 15, no município gaúcho de Campinas do Sul, foram os seguintes: 07 - 09 - 12 - 19 - 20 - 41. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A quina teve 178 acertadores que vão levar R$ 8.371,40 cada um. A quadra pagará R$ 147,17 a 10.125 ganhadores. O montante acumulado para o próximo concurso de final cinco (1015) atingiu R$ 6.175.698,13 e para o especial de final de ano, R$ 7.364.979,48. A estimativa de prêmio para concurso deste sábado, 18, é de R$ 1,6 milhão.