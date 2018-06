Prêmio da Mega-Sena sai para duas apostas em São Paulo

Duas pessoas acertaram os números do sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (3), e levaram, cada uma, R$ 23.221.167,26. As duas apostas foram feitas no Estado de São Paulo.

Realizado em Viçosa, em Minas Gerais, o sorteio, de número 1.747, teve o seguinte resultado:

06 - 33 - 34 - 48 - 53 - 59

Já a quina teve 93 vencedores, que receberão R$ 51.651,09, cada. Na quadra, houve 8.700 acertos, com prêmio de R$ 788,76, para cada pessoa que acertou os números.

Mega-Sena. O próximo concurso da Mega-Sena ocorrerá no dia 7 de outubro, quarta-feira, com estimativa de prêmio de R$ 3.000.000,00.