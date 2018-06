SÃO PAULO - Uma aposta feita em Florianópolis (SC) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.641 da Quina realizado nesta segunda-feira, 11 em Ipameri (GO). O prêmio é de R$ 383 mil.

A quadra saiu para 43 apostadores (prêmio de R$ 6,3 mil) e o terno teve 4.056 ganhadores (prêmio de R$ 96). Os números sorteados foram: 05 - 21 - 36 - 45 - 73.