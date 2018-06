Prêmio de R$ 56 mi da Mega-Sena vai para apostador do Rio

Um morador do Rio de Janeiro venceu o concurso 1.094 da Mega-Sena sorteado em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, neste sábado, 25. O apostador receberá um prêmio de R$ 56 milhões, o maior pago neste ano e o segundo da história do concurso, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 09 - 10 - 21- 36 - 41 - 48.

O próximo sorteio será na quarta-feira, 29, em Rio Branco, e deve pagar cerca de R$ 25 milhões, segundo estimativa da Caixa. Também no sábado também foi sorteada a Quina, que premiará 211 apostadores. Cada um receberá R$ 25.579,45.