Presa dupla acusada de matar 3 em saída de casa noturna no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 4, dois acusados de matar, no sábado, 2, três jovens na saída de uma casa noturna em Bangu, na zona oeste do Rio. O fuzileiro naval Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha foi detido quando deixava a Universidade Estácio de Sá, na Barra da Tijuca, onde cursa Engenharia do Petróleo. O corretor de seguros Júlio Pereira da Silva foi preso na casa dele em Realengo. Na madrugada do sábado, quatro jovens teriam tentado agredir Sardinha e Silva. A dupla reagiu e atirou contra os agressores. Três morreram e o quarto ficou ferido. A polícia identificou o corretor por meio das imagens do circuito interno da casa nas quais ele apareceria pagando suas despesas. Após prender Silva, os policiais conseguiram localizar o fuzileiro naval. Com ele, foram apreendidos um Gol preto e uma pistola calibre 380, supostamente usada no crime.