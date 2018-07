Presa em SP dupla acusada de assaltos a condomínios Policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, detiveram, nesta quinta-feira, uma dupla acusada de pertencer a uma quadrilha especializada em assaltos a condomínios de luxo na zona Oeste da capital paulista. Um dos presos foi reconhecido como líder do bando. Com os detidos, foram encontrados veículos roubados, armamento e explosivos. Os investigadores localizaram uma casa, na rua Armando Martino, em Pirituba, zona Oeste, depois de várias denúncias sobre assaltos em condomínios. Na casa alugada, estavam Jair Francisco Gianotti, de 42 anos, conhecido como "Sapatinho", e um adolescente, de 17 anos. Jair foi apontado por testemunhas e vítimas como um dos que participaram dos crimes e seria um dos líderes da quadrilha. A Polícia Civil apreendeu na mesma casa duas motos, dois carros roubados, duas carabinas calibre 12, uma espingarda, um revólver calibre 38, duas pistolas calibre 9 milímetros e quatro bananas de dinamite.