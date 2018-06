Presa empresária acusada de extorquir idosa em Niterói

SÃO PAULO - Uma empresária de 36 anos foi presa ontem acusada de extorquir uma idosa de 79 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi obrigada a sacar R$ 40 mil.

A suspeita, que é proprietária de uma loja em um shopping na Barra da Tijuca, teria abordado a idosa no começo do mês na zona sul de Niterói e dito que havia sequestrado o filho dela, condicionando a libertação dele ao pagamento de resgate. No momento da abordagem, a empresária estaria acompanhada por um homem. Em seguida, os dois teriam levado a idosa até uma agência bancária para a retirada do dinheiro.

Após chegar em casa e constatar que havia caído em um golpe, a idosa resolveu acionar a polícia. A empresária foi presa por policiais da 77ª Delegacia de Polícia, de Icaraí, na residência dela, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A suspeita vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Ela será encaminhada para a Polinter. O comparsa dela ainda não identificado.